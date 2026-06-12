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Alejandra Carvajal nos platica sobre La maldición de Superman: las tragedias reales que alimentaron una de las leyendas más inquietantes de Hollywood

Durante décadas, una serie de tragedias y accidentes han alimentado la leyenda de una supuesta maldición vinculada a Superman.

Alejandra Carvajal abordó la famosa “maldición de Superman”, una teoría popular que relaciona diversos accidentes, tragedias personales y carreras afectadas con algunos actores que interpretaron al icónico superhéroe. Uno de los casos más conocidos es el de Christopher Reeve, cuya lesión medular tras un accidente ecuestre fortaleció la leyenda urbana que, hasta hoy, continúa generando debate entre aficionados y expertos del entretenimiento.

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