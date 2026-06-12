Blanca Martínez “La Chicuela” platica con David Bisbal, quien revela su amor por México y sorprende con un disco grabado completamente en formato analógico
El cantante español compartió detalles de su nueva etapa musical y reafirmó el cariño que siente por el público mexicano.
La Chicuela conversó en exclusiva con David Bisbal, quien expresó el profundo cariño y respeto que siente por México. El intérprete adelantó detalles de su próxima gira y de su nuevo disco, destacando que fue grabado de manera completamente analógica, sin recurrir a procesos digitales en su producción. Una apuesta que busca recuperar la esencia más auténtica de la música.