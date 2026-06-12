Al Extremo | Programa del 12 de junio del 2026: David Bisbal, la leyenda de Superman y una tragedia en CDMX: lo más destacado del momento
Un recorrido por los temas que captaron la atención del público: una tragedia vial, una famosa leyenda de Hollywood, la nueva apuesta musical de David Bisbal y el sabor tradicional de Sinaloa.
La actualidad reunió historias de alto impacto: desde el fatal atropellamiento de un adulto mayor en la colonia Estrella y el debate sobre la llamada maldición de Superman, hasta la visita de David Bisbal, quien anunció nueva música grabada de forma analógica. Además, La Pura Sabrosura viajó a Sinaloa para descubrir los tradicionales Frijoles Puercos, una de las botanas más representativas del estado.