Al Extremo | Programa del 12 de junio del 2026: David Bisbal, la leyenda de Superman y una tragedia en CDMX: lo más destacado del momento

La actualidad reunió historias de alto impacto: desde el fatal atropellamiento de un adulto mayor en la colonia Estrella y el debate sobre la llamada maldición de Superman, hasta la visita de David Bisbal, quien anunció nueva música grabada de forma analógica. Además, La Pura Sabrosura viajó a Sinaloa para descubrir los tradicionales Frijoles Puercos, una de las botanas más representativas del estado.

