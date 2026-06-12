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La Pura Sabrosura descubre los Frijoles Puercos, el antojito perfecto para disfrutar en todo momento

La Pura Sabrosura viaja a Sinaloa para probar una de las botanas más populares y llenas de sabor del norte del país.

Por: Hugo Pantoja

La Pura Sabrosura llegó a Sinaloa para conocer los tradicionales Frijoles Puercos, una receta elaborada con frijoles refritos, chorizo, jamón, queso y chile jalapeño. Su peculiar nombre proviene de que varios de sus ingredientes tienen origen porcino. Gracias a su sabor y consistencia, se han convertido en una de las botanas favoritas para compartir durante reuniones y eventos deportivos.

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