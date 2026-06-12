Jorge “El Diablo Becerril” Informa: Tragedia en CDMX: Hombre de 70 años muere atropellado por camión de gas y el conductor escapa
Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un camión de gas mientras se dirigía a trabajar.
Carlos Jiménez, “El Diablo Becerril”, informó que, se registró un fatal atropellamiento en la colonia Estrella. Un hombre de aproximadamente 70 años, que se dirigía a vender ropa de paca, perdió la vida tras ser embestido por un camión de gas. El conductor huyó del lugar y las autoridades ya investigan los hechos.