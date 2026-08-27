Alejandra Carvajal nos cuenta sobre Santa Mónica y la oración por los hijos

Alejandra Carvajal habló sobre el llamado poder de Santa Mónica, figura religiosa recordada por su perseverancia al pedir por el bienestar de su hijo. La tradición cuenta que pasó años orando por él y que buscó acercarlo al camino de la fe. Por ello, sus oraciones suelen relacionarse con padres que sienten preocupación por las decisiones o el rumbo de sus hijos.