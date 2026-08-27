¡A relajarse en MasterChef 24/7! Así disfrutaron Michelle y Claudia de una limpieza facial (VIDEO)
Las cocineras disfrutaron de una tarde especial en MasterChef 24/7 previo a la última eliminación.
Este jueves, previo a la última gala de eliminación en MasterChef 24/7, Michelle y Claudia disfrutaron de una relajante tarde. El día de spa de las cocineras comenzó con una limpieza facial que fue la antesala de otros procedimientos para culminar con un masaje. Este regalo fue el premio que se ganó la participante de Saltillo, Coahuila, el pasado martes de “Beneficios y Castigos”.