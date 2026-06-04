Alejandra Carvajal: Así se vive Corpus Christi en Culhuacán: una celebración que une religión, cultura y tradición

Alejandra Carvajal visitó Culhuacán para conocer cómo se celebra Corpus Christi, una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica. La tradición incluye las emblemáticas “mulitas”, figuras que recuerdan la época en que estos animales eran utilizados por los indígenas para transportar mercancías. La celebración combina fe, historia y costumbres que han pasado de generación en generación.