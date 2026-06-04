Alejandra Carvajal: Así se vive Corpus Christi en Culhuacán: una celebración que une religión, cultura y tradición
Entre coloridas figuras y expresiones de devoción, una de las festividades católicas más importantes sigue vigente en la Ciudad de México.
Alejandra Carvajal visitó Culhuacán para conocer cómo se celebra Corpus Christi, una de las festividades más importantes para la Iglesia Católica. La tradición incluye las emblemáticas “mulitas”, figuras que recuerdan la época en que estos animales eran utilizados por los indígenas para transportar mercancías. La celebración combina fe, historia y costumbres que han pasado de generación en generación.