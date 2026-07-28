“No sé qué nos pasó": Las cocineras se ponen sentimentales tras el mal resultado de la gala por el Pin del Chef (VIDEO)
Flor, Ixdit y Claudia no lograron evitar sentirse tristes por lo ocurrido el pasado lunes y por sus situaciones personales en el Mundo MasterChef
Luego de una desastrosa gala por el Pin del Chef, el cual por primera vez en la temporada no le fue entregado a nadie, Flor, Ixdit y Claudia no lograron evitar sentirse tristes por el mal resultado del pasado lunes y por sus situaciones personales en el Mundo MasterChef.