“Sí estoy enojada": Michelle y Lancer vuelven a hablar para aclarar las cosas en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Los cocineros se tomaron un momento para conversar luego de que Michelle volviera al Mundo MasterChef tras su accidente en la pasada gala
Después de que Michelle volviera al Mundo MasterChef y hablara del accidente que sufrió durante el segundo reto de la pasada gala por el Pin del Chef, la cocinera y Lancer se tomaron un momento para aclarar algunas aspectos que han sido tema de conversación recientemente.