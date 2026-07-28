“Ya no puedo hacer nada frito ¿o qué?": Carmen afirma ser de las pocas cocineras en presentar distintas propuestas (VIDEO)
La polémica cocinera habló de la retroalimentación que recibió en las degustaciones de la pasada gala por el Pin del Chef
Tras el inédito resultado de la gala por el Pin del Chef del pasado 27 de julio, Carmen se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para hablar de la retroalimentación que recibió en las degustaciones y afirmar que es de las pocas cocineras en presentar distintas propuestas.