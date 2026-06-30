Alejandra Carvajal reporta: Raúl Rangel: de trabajar en una ladrillera a convertirse en promesa del fútbol mexicano

Alejandra Carvajal presentó la inspiradora historia de Raúl “Tala” Rangel, originario de Jalisco, quien desde joven entendió que las oportunidades se construyen con trabajo y sacrificio. Antes de consolidarse en el fútbol, desempeñó diversos oficios, incluso en una fábrica de ladrillos. Aunque una fractura en el rostro frenó momentáneamente su carrera, regresó con determinación hasta convertirse en uno de los porteros mexicanos con mayor proyección.

