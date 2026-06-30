El Capi Pérez descubre hasta dónde llega la pasión por México antes del duelo con Ecuador
El Capi Pérez recorrió la explanada del Estadio Azteca para conocer cómo vive la afición el decisivo México vs. Ecuador.
El Capi Pérez se sumó a la cobertura especial desde la explanada del Estadio Azteca, donde conversó con decenas de aficionados que compartieron la emoción de enfrentar a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. Entre porras, cánticos y promesas, los seguidores de México revelaron todo lo que estarían dispuestos a hacer si México consigue avanzar a la siguiente ronda del torneo.