El Capi Pérez descubre hasta dónde llega la pasión por México antes del duelo con Ecuador

El Capi Pérez se sumó a la cobertura especial desde la explanada del Estadio Azteca, donde conversó con decenas de aficionados que compartieron la emoción de enfrentar a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. Entre porras, cánticos y promesas, los seguidores de México revelaron todo lo que estarían dispuestos a hacer si México consigue avanzar a la siguiente ronda del torneo.

