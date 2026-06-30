La Pura Sabrosura descubre las garnachas que han sobrevivido a tres mundiales

La Pura Sabrosura llegó a las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México para visitar un tradicional puesto de garnachas que ha acompañado a los aficionados durante tres Copas del Mundo. Además, conoció un negocio famoso por preparar un espectacular cantarito de 15 litros con su receta original, una de las bebidas favoritas para quienes viven la fiesta mundialista antes del partido.

