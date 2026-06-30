Al Extremo vive la pasión del Mundial 2026 con una cobertura especial desde el corazón de la fiesta

La emisión especial de Al Extremo llevó a la audiencia al corazón de la fiesta mundialista con una cobertura completa previa al México vs. Ecuador. Desde el ambiente en el Ángel de la Independencia, la explanada y los alrededores del Estadio Ciudad de México, hasta las historias de Javier Aguirre y Raúl “Tala” Rangel, el programa mostró la pasión de la afición, la gastronomía que acompaña al Mundial, los pronósticos de Mausito y la emoción de más de 87 mil aficionados reunidos para apoyar a Méxco en uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

