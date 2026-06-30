Al Extremo vive la pasión del Mundial 2026 con una cobertura especial desde el corazón de la fiesta
Al Extremo reunió la emoción del Mundial 2026 con reportajes especiales, historias de inspiración, gastronomía y el ambiente que se vivió antes del México vs. Ecuador.
La emisión especial de Al Extremo llevó a la audiencia al corazón de la fiesta mundialista con una cobertura completa previa al México vs. Ecuador. Desde el ambiente en el Ángel de la Independencia, la explanada y los alrededores del Estadio Ciudad de México, hasta las historias de Javier Aguirre y Raúl “Tala” Rangel, el programa mostró la pasión de la afición, la gastronomía que acompaña al Mundial, los pronósticos de Mausito y la emoción de más de 87 mil aficionados reunidos para apoyar a Méxco en uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.