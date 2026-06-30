Más de 87 mil aficionados vivirán la fiesta del México vs. Ecuador en el Estadio Ciudad de México

Alejandra Carvajal reportó que más de 87 mil personas se reunirán en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para vivir el esperado duelo entre México y Ecuador, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre banderas, cánticos y un gran operativo, la afición comenzó a convertir la zona en una auténtica celebración futbolera antes del silbatazo inicial.

