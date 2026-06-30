Jorge “El Diablo” Becerril muestra la fiesta del Tricolor en el corazón de la Ciudad de México

Jorge “El Diablo” Becerril reportó desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la afición transformó las calles en una auténtica fiesta futbolera. Vestidos de verde, miles de seguidores de México recorrieron la zona entre cánticos, banderas y porras, demostrando que la emoción por el duelo entre México y Ecuador ya se vive con intensidad en cada rincón de la capital.

