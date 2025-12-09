Ex reina de belleza es condenada tras matar un bebé; esta es la historia

La comunidad del espectáculo está realmente en shock tras confirmarse lo hecho por esta ex reina de belleza. Ya con la condena expresa por parte de la justicia de los Estados Unidos, esta mujer vivirá tras las rejas durante toda su vida (si no hay reducción de condena en el camino). Todo por asesinar al hijo de su ex pareja. Estos son los detalles del caso.

¿Cómo ocurrió el asesinato hecho por esta ex reina de belleza?

El caso ha causado un escándalo total entre los que se han encontrado la historia. Trinity Poague, quien fue reina de belleza en su etapa educativa en Donalsonville, Georgia… asesinó a un bebé de 18 meses. La manera en la que ella empleó el homicidio fue con base en golpes, que posteriormente se indicó, fueron conscientemente efectuados sobre la cabeza y dañando severamente el hígado del menor.

La joven llevaba una relación con el padre de este niño, quien habría tenido a su bebé con otra persona. Ante eso, ella argumentó que el bebé le quitaba el cariño y atención de Julian Williams, por lo que incluso buscando en su celular el cómo causar una hemorragia cerebral a un niño… lo golpeó para generarle lesiones que acabaron con su muerte.

Esto se concretó en un día donde estaban los tres en la Universidad Estatal del Suroeste de Georgia. El joven salió por una pizza, donde tras 40 minutos de encargarle a su bebé a quien era su pareja, regresó y vio al niño lastimado. Aunque lo llevaron al hospital de inmediato, no hubo manera de salvarle ante los severos daños.

¿De qué cargos acusaron a la ex reina de belleza?

Según los informes locales, se le había acusado de asesinato malicioso. Sin embargo, al estudiar el caso, la justicia estadounidense le hizo culpable de dos cargos de asesinato grave. Con esto, la condena es de cadena perpetua, por asesinar a golpes a un niño. Esto dijo del infante: “Él me odiaba y yo lo odiaba, sentía que estaba atascada en mi relación por su culpa”.

En un principio Trinity le dijo a su novio que Romeo Angeles se había caído de la cama, sin embargo en el hospital reportaron de las terribles lesiones que tenía el niño y activaron el protocolo de maltrato infantil. Fue así como se concretó la detención de una joven que no tuvo reparo en matar a un niño indefenso… hijo de su pareja.