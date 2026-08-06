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Jorge “El Diablo” Becerril informa sobre afectaciones viales y un incidente fatal en Azcapotzalco

La jornada incluyó reportes sobre trabajos de infraestructura y una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia.

Por: Hugo Pantoja

En Al Extremo, Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre los trabajos de sustitución de tuberías en San Pedro de los Pinos, los cuales han generado complicaciones viales en la zona. Además, reportó un incidente en Azcapotzalco, donde un conductor presuntamente atropelló a dos personas, hecho que dejó un saldo fatal y movilizó a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

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