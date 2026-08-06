“La Chicuela": Lucero revela detalles de su próximo álbum “Conexión Mexicana”

En entrevista exclusiva con “La Chicuela” para Al Extremo, Lucero compartió detalles de su próximo proyecto musical. La cantante adelantó que durante los próximos meses dará a conocer parte del material que integrará “Conexión Mexicana”, álbum cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año y con el que busca reconectar con sus raíces musicales.