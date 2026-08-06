Al Extremo: ciencia, gastronomía y exclusivas marcaron el programa de hoy

La emisión de Al Extremo combinó gastronomía, entretenimiento y actualidad. La Pura Sabrosura visitó un restaurante de comida japonesa, Carlos Trejo habló de La Granja VIP, Alejandra Carvajal presentó el arte kirie, Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre hechos relevantes en la CDMX, Lucero adelantó su nuevo álbum y el programa sorprendió con un experimento para crear un arcoíris de espuma.