¡Carnitas de Iztapalapa para el mundo! ¿Serán las mejores de toda la CDMX?
¡Tradición familiar desde 1991! Rahmar Villegas se lanzó a Iztapalapa y encontró unas carnitas espectaculares. ¡Garantizadas por La pura sabrosura!
¡De Iztapalapa para el mundo! Rahmar se dio una vuelta a la Genaro Estrada y se encontró unos imperdibles tacos de carnitas. Chamorro, lengua, barriga, molleja y todo lo que no puede faltar, encontrarás en este oasis de sabor. ¡Garantizado por La pura sabrosura!
