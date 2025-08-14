Miss Universo sufre TERRIBLE pérdida: Muere reina de belleza en TRÁGICO ACCIDENTE luego de cumplir gran sueño

Miss Universo sufrió una gran pérdida. La reina de belleza Kseniya Alexandrova falleció a los 30 años de edad luego de sufrir un trágico accidente automovilístico el pasado mes de julio, así se dio a conocer a través de medios locales.

Kseniya Alexandrova fue Miss Universo Rusia 2017, donde sorprendió por su belleza y gran desempeño durante el certamen, que se llevó a cabo en Las Vegas Nevada.

¿De qué murió Miss Universo Rusia?

Kseniya Alexandrova viajaba en el asiento de copiloto en un automóvil que conducía su esposo; sin embargo, en el camino el vehículo chocó contra un alce que se atravesó en la carretera, así lo informó el medio RG.

Después del percance, la reina de belleza fue hospitalizada desde el mes de julio y fue en en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky donde perdió la vida.

Trágica historia de amor

Kseniya Alexandrova era una mujer con muchos sueños por cumplir, recientemente, la joven vivió uno de sus más grandes sueños, contraer matrimonio con el amor de su vida.

Fue el pasado mes de marzo, cuando la modelo unió su vida en matrimonio en una boda de ensueño, así lo compartió a través de sus redes sociales. Incluso, cuando reveló las imágenes en sus redes sociales, se puede leer la gran ilusión que le dio vivir ese momento.

“Recuerdo cada segundo y parece que todavía estoy experimentando el torbellino de emociones. Hubo tanto amor, alegría y sentimientos sinceros en este día que el corazón sigue lleno de ellos”, expresó.

Miss Universo de luto

La organización de Miss Universo compartió a través de las redes sociales sus condolencias y mandó un emotivo mensaje:

“La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”.