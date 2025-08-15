“El Valet”, la última película que hizo Carmen Salinas, llega a Azteca UNO y podrás verla totalmente gratis

Carmen Salinas es una figura inolvidable en la televisión mexicana y el medio artístico, que destacó por su extensa trayectoria e incursionó con muchísimo éxito en el cine y el teatro. Actuó en más de 120 películas, comenzando en la década de los 70.

La última película en que participó fue “El Valet”, con Eugenio Derbez, que logró concretarse antes de que la actriz falleciera. Esta cinta podrás verla en Azteca UNO este domingo 17 de agosto, a las 8:15 pm.

Eugenio Derbez fue productor y también protagonista de la película “El Valet”, una comedia romántica que habla sobre multiculturalidad. Fue lanzada en el mismo año que el comediante mexicano se subió al podio de los Oscar junto al elenco y equipo de “Coda” para celebrar su triunfo como Mejor Película.

“El Valet” trata sobre un hombre latino que trabaja estacionando coches en la exclusiva ciudad de Beverly Hills, donde una celebridad lo contrata para fingir una relación. Su coprotagonista es la actriz Samara Weaving, a quien seguro recuerdas por las películas de terror “La Niñera” y “Ready Or Not”.

Carmelita Salinas interpretó a la madre del protagonista, una mujer sencilla y de buen corazón que apoya a su hijo en todo. Eugenio Derbez siempre ha resaltado la entrañable relación que tuvo con la actriz fallecida en diciembre de 2021.

Además de ser una película muy divertida, “El Valet” ofrece una perspectiva distinta sobre la experiencia de los migrantes latinos en Estados Unidos. Eugenio Derbez aprovechó su oportunidad de producir para hacer un retrato de las comunidades latinas muy diferente al que estamos acostumbrados en las producciones estadounidenses; logró su objetivo con una cinta apta para toda la familia y que invita a reflexionar.

