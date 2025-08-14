Polémicas de La Granja VIP que sacudieron la televisión y al mundo entero

Los reality shows con celebridades, como “La Granja VIP”, suelen generar gran interés y también numerosas controversias alrededor del mundo. A continuación, se revisan algunos de los momentos más polémicos en distintas adaptaciones del formato.

Desde su estreno en Chile en 2005, La Granja VIP levantó pasiones y fuertes críticas. Tras el éxito de La Granja en 2004, se apostó por una nueva versión con celebridades, manteniendo la misma fórmula de aislamiento, trabajo rural y condiciones básicas. Sin embargo, uno de los primeros puntos conflictivos fue el uso del término “VIP”: muchos televidentes cuestionaron que varios participantes no eran realmente famosos, lo que provocó un rechazo desde los primeros episodios.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Pamela Díaz, la figura mejor pagada del programa. Fue eliminada en la primera semana, lo que generó una ola de comentarios. Pese a que volvió tras la renuncia de Sandra O’Ryan, fue nuevamente eliminada por Cathy Barriga. Este hecho generó aún más sospechas cuando DJ Black entregó a Barriga una pastilla presuntamente un relajante muscular antes del duelo que definiría su permanencia. Aunque Barriga no la consumió y ganó legítimamente, el gesto levantó sospechas de montaje y manipulación por parte de la producción.

Otra figura que dio que hablar fue Pablo Schilling, modelo que se convirtió en uno de los personajes más comentados por sus romances dentro del encierro. Por su parte, Victoria Lissidini también volvió al formato y vivió un intenso y breve romance con Gonzalo Egas, destacando una escena icónica: cuando él le arrojó un balde con 20 litros de agua fría.

Pamela Díaz, conocida como “La Fiera”, también protagonizó enfrentamientos directos con Kathy Barriga y la ucraniana Victoria Leonenko. Las tensiones fueron constantes, y los conflictos se mantuvieron hasta el último día del encierro.

