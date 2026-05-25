¡Su madre tiene la culpa! El hijo de Jorge está mal educado y responsabiliza a su mamá

Jorge asegura que la mamá de su hijo lo echó a perder por no tener carácter y, como ella no supo educarlo, advierte que ahora le toca a él; les guste o no. Jorge y su expareja se separaron hace seis años y cuando aún estaban juntos, su hijo era un buen chico. Ahora, Jorge sospecha que ya no va bien en la escuela y se ha descarriado. Sin embargo, Jorge acepta que se ha alejado de su hijo; ¿por qué Jorge ya no ha estado al pendiente de su hijo?