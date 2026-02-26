Entrevista con el grupo Cumbia Pedregal: La razón por la que no cantan reguetón y trap

Blanca Martínez; “La Chicuela”, entrevisto al grupo Cumbia Pedregal para conocer detalles de su música y carrera. Los integrantes contaron que sus vestuarios están inpirados en los años setentas y explicaron que “Los Temerarios” y “Los Acosta” han sido su inspiración además de que buscan cantar letras bellas dedicadas a las mujeres.