Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Rosique revela “Enigmas Buffet” con premios de hasta 20 mil pesos

Rosique encendió el Duelo de los Enigmas en Exatlón México al revelar un formato especial llamado “Enigmas Buffet”. Los atletas compiten por atractivos premios, que incluyen tarjetas de regalo de hasta 20 mil pesos en electrónicos, así como opciones en artículos deportivos y créditos de 10 mil pesos. La dinámica eleva la intensidad en una noche clave llena de estrategia y sorpresas.