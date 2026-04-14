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Momento íntimo en Exatlón México: Mono recuerda a su esposa y emociona a todos con su historia de amor

Amor, nostalgia y emociones que tocan el corazón dentro de la semana 29 de Exatlón México

Paulette y Mono protagonizaron un momento íntimo en Exatlón México al recordar a sus familias. Mono compartió su historia de amor con su esposa Carolina, revelando que desde el primer momento lo cautivó. Con emoción, destacó su papel como madre y compañera, asegurando que se siente pleno a su lado, en una charla que conmovió a la audiencia.

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