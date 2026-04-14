uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Avance | Mono revela estrategia contra Alexis y mujeres van por Power Tokens

Estrategias, revancha y un premio que lo cambia todo dentro de la semana 29 de Exatlón México.

El avance de la semana 29 en Exatlón México anticipa una competencia intensa. Mono reconoció que no ha tenido buenos resultados, pero planteó una estrategia clave: neutralizar a Alexis. Además, las mujeres competirán por dos Power Tokens, elevando la tensión. La jornada culminará con una Batalla Colosal por un premio único que podría cambiar el rumbo de la temporada.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo