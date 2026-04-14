Exatlón México | Avance | Mono revela estrategia contra Alexis y mujeres van por Power Tokens
Estrategias, revancha y un premio que lo cambia todo dentro de la semana 29 de Exatlón México.
El avance de la semana 29 en Exatlón México anticipa una competencia intensa. Mono reconoció que no ha tenido buenos resultados, pero planteó una estrategia clave: neutralizar a Alexis. Además, las mujeres competirán por dos Power Tokens, elevando la tensión. La jornada culminará con una Batalla Colosal por un premio único que podría cambiar el rumbo de la temporada.