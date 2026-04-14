Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Momento clave! Alexis conquista la victoria y Azules reconocen su nivel
Triunfo, orgullo y emociones encontradas dentro de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.
Alexis logró una victoria importante al conquistar los Power Tokens en Exatlón México, cumpliendo uno de sus objetivos y agradeciendo el apoyo de su familia. El equipo Azul reconoció su gran nivel, mientras que del lado Rojo, Paulette y Mono vivieron un momento emotivo al recordar a sus seres queridos, reflejando el impacto emocional de la competencia.