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Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Momento clave! Alexis conquista la victoria y Azules reconocen su nivel

Triunfo, orgullo y emociones encontradas dentro de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.

Por: Hugo Pantoja

Alexis logró una victoria importante al conquistar los Power Tokens en Exatlón México, cumpliendo uno de sus objetivos y agradeciendo el apoyo de su familia. El equipo Azul reconoció su gran nivel, mientras que del lado Rojo, Paulette y Mono vivieron un momento emotivo al recordar a sus seres queridos, reflejando el impacto emocional de la competencia.

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