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Exatlón México | Alexis arrasa invicto y conquista los dos Power Tokens de la semana 29

Alexis domina, gana todo y se consolida al conseguir dos Power Token dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Alexis brilló en Exatlón México al ganar de forma invicta los dos Power Tokens en una contienda determinante. El atleta agradeció la oportunidad dentro de la temporada y reconoció el respaldo de su equipo, destacando el trabajo realizado hasta ahora. Su desempeño en la semana 29 lo posiciona como uno de los competidores más sólidos en la recta final.

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