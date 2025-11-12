Chef es despedido por tomarse una foto con Axl Rose en Perú

Imagina encontrarte con tu ídolo, que además de todo, es una leyenda del rock; seguro sería un sueño hecho realidad. Pues eso mismo pensó un fan, pero todo terminó en pesadilla. Durante la reciente visita de Guns N’ Roses a Perú, uno de los chefs encargados de preparar la comida para la banda fue despedido del restaurante La Vista, ubicado en el hotel Marriott de Lima. Esta fue una consecuencia de tomarse una fotografía con Axl Rose.

Despedido tras diez años de trabajo

El cocinero, identificado como Pérez Cuzcano, compartió en redes sociales muy emocionado la foto donde aparece junto al vocalista de Sweet Child O’ Mine sin imaginar que podría haber consecuencias.

Poco después de publicar la imagen, fue informado de su despido. Según medios locales, el restaurante mantiene una política interna que prohíbe al personal tomarse fotos con celebridades hospedadas para resguardar su privacidad. El lado bueno de la historia es que, aun así, el chef aseguró que no se arrepiente: “Cociné para mi ídolo, y eso no tiene precio”, escribió en sus redes sociales.

Apoyo masivo en redes sociales

Obviamente, la historia no tardó en viralizarse y, en cuestión de horas, cientos de usuarios mostraron su apoyo al chef, aplaudiendo su pasión y coraje: Entre bromas y mensajes de solidaridad, el público estuvo completamente de acuerdo con él, pues una oportunidad como esa no se da todos los días. A pesar de las consecuencias, muchos coincidieron en que todos habrían hecho lo mismo que él en su lugar, incluso conociendo las consecuencias.

¿Tú qué piensas?

