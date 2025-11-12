Las 3 cafeterías de la CDMX donde puedes comprar café de especialidad en grano para disfrutar en casa

El café es una de las bebidas favoritas de muchas personas a lo largo y ancho del mundo. Cuando se bebe con moderación, esta infusión puede aportar grandes beneficios al organismo. Uno de ellos es obtener energía para comenzar el día.

Conoce cuáles son las cafeterías de CDMX que ofrecen café en grano para llevar a casa y disfrutar esta infusión llena de sabor y aroma intenso. Estos son los sitios que brindan una experiencia de máxima calidad en el producto.

3 cafeterías de CDMX donde venden café de especialidad en grano para llevar a casa

Estos son los sitios que entendieron que pueden ofrecer un buen café a sus clientes en el recinto, pero también proveer los granos para preparar la infusión en el hogar.

Micelio

Esta cafetería de la Colonia Del Valle es pequeña, pero su café es de máxima calidad. Además, el sitio fomenta el contacto del cliente con los baristas a través de una barra pequeña donde se preparan las infusiones. Si bien ofrece servicio de atención al cliente de manera presencial, también vende el café en grano para llevar a casa. La casa trabaja la marca Café con Jiribilla que incluye a pequeños productores.

Mandrake

Esta franquicia se encuentra presente en CDMX a través de 6 sucursales y 1 más en Nueva York. Vende café en grano de especialidad porque trabaja con la cooperativa indígena Yomol A’Tel en la Sierra Chiapaneca. Tiene su propia tostadora y también ofrece cold brew para llevar.

Mimo Café Bueno

Esta cafetería de CDMX se vincula con las comunidades cafetaleras de distintas regiones del país para conocer a los productores e involucrarse en los procesos de siembra y cosecha del café. Aquí se puede comprar café en grano, pero también otros productos como la Cáscara de Café o el concentrado de cold brew para llevar a casa. El sitio potencia la fidelidad del cliente con un Pasaporte del Café de Especialidad con el que se recibe un descuento especial para comprar productos.