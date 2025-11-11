Detienen al hombre que robaba ropa interior de mujer en Veracruz: VIDEO

En redes sociales ganó popularidad el caso de un sujeto que se dedicaba al robo de prendas femeninas en diferentes casas de la zona de Oteapan Veracruz. Lo bautizaron el ladrón de calzones, pues sustraía ropa interior de mujer con fines de acompañamiento de su soledad, lo cual él mismo le confesó a los vecinos de la zona que lo capturaron. Tras la detención, los ciudadanos lo dejaron a disposición de las autoridades locales.

Te puede interesar - ¿Por qué humillaron a este ladrón derramándole heces fecales?

Te puede interesar - ¿Por qué este ladrón terminó sometido por un hombre?

¿Qué se sabe del hombre que robaba ropa interior de mujer?

El caso tuvo múltiples reacciones en redes sociales, pues algunos condenaron enérgicamente las acciones del hombre, mientras que otros lo veían más como un caso chusco. Pero el tema es que se indicó que durante algunas semanas desaparecieron prendas de vecinas de la zona. Y justamente el 6 de noviembre pasado se informó que los vecinos de La Tina lo detuvieron en el acto.

En la madrugada se le encontró robando ropa interior, llevando en la mano 3 brasieres. Allí los vecinos lo ataron y esperaron que la policía arribara al lugar para concretar su detención. Ante eso, las personas de la localidad en cierto modo lo convirtieron en una celebridad local, pues la propagación de la noticia estaba acompañada de un ambiente de broma y no se trató el caso como el de un hombre de peligro.

¿Qué pena cumplirá el hombre ladrón de ropa interior?

Mientras toda la vorágine digital que se concretó con el caso del ladrón de calzones pasaba, una de las preguntas que se formuló caminaba en torno a la sanción que se le podría imponer. Los vecinos no hicieron justicia por mano propia (o no se reporta que eso sucediera), sino que lo entregaron a la policía, por ello algunos argumentan que dependiendo los cargos, le caería una pena de prisión.

@noticias_sanluis 🩲 En Veracruz atrapan a hombres que robaba ropa interior de mujer 🩲 ♬ sonido original - Noticias San Luis

Se le podría dar una pena de mínimo seis meses hasta cinco años de cárcel, esto con sanciones entre 75 y 200 días de salario. Pues podrían acusarle de robo de bienes inmuebles (ropa interior) y entendiendo que sería apoderamiento con ánimo de uso. Pero faltaría esperar la resolución de la ley de Veracruz.