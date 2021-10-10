Luchador de artes marciales mixtas somete a ladrón de autos.

Kevin Holland, luchador de artes marciales mixtas en la UFC, se convirtió en tendencia luego de ayudar a la policía a detener a un ladrón de autos en la ciudad Saginaw en Texas, Estados Unidos.

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El peleador de peso medio mencionó que mientras caminaba se encontró a una persona que pedía ayuda porque un ladrón le había quitado su vehículo.

Sin dudarlo un segundo, Kevin Holland comenzó a perseguir al delincuente; aprovechó que el ratero había chocado dos veces el vehículo para alcanzarlo.

Cuando el ladrón se dio cuenta que el auto ya no prendía después de los dos impactos, decidió escapar a pie; sin embargo no le salió bien pues Kevin lo alcanzó y rápidamente lo sometió con una llave que le dobló el brazo hasta que llegó la policía para arrestarlo.

Lo barro, le pongo la rodilla en el estómago y le hago la corbata de Khabib; me dijo ‘no puedo respirar’. Así fue como lo levanté y lo puse en la acera

Este momento heroico quedó capturado en un video que fue tomado por un testigo, en el se ve al peleador de la UFC sometiendo al ladrón con una llave, hasta que un policía llegó para arrestarlo.

Good guy Kevin Holland catching bad guys lol pic.twitter.com/kGu5Y7hxLT — Jason Williams (@jasoneg33) October 4, 2021

Su última pelea en la UFC

Cabe mencionar que el pasado fin de semana Kevin Holland peleó dentro de su categoría en el evento UFC Vegas 38 contra su compatriota Kyle Daukaus; ambos se golpearon contundentemente la cabeza de forma accidental por lo que el combate fue anulado.

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