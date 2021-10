Fotos: YosStop estrena cuenta para hablar desde la cárcel.

La youtuber compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo que significa para ella estar tras las rejas que lleva por nombre #unamujerenlacarcel.

YosStop, influencer quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de pornografía infantil, decidió contar su lado más personal y el de otras reclusas abriendo una cuenta de Instagram donde subirá pensamientos desde la cárcel.

Yosseline Hoffman tomó la iniciativa de abrir la cuenta “unamujerenlacarcel” junto con su pareja, el músico Gerardo González,: “Decidimos abrir una nueva cuenta dedicada a publicar las reflexiones de mujeres que hayan vivido este tipo de situaciones y las quieran compartir con los demás para aprender juntos, manden foto de su carta contando su historia a unamujerenlacarcel@gmail.com”.

En la primera publicación, YosStop compartió la fotografía de una carta escrita a mano de una compañera suya que permaneció en el anonimato bajo la reflexión: "¿Hay algo peor que la cárcel?”.

“Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto”, dice el escrito.

La youtuber YosStop fue detenida por pornografía infantil.

Por último, finalizó con una reflexión: “Una amiga tratando de consolarme me dijo: ‘ya no hay nada peor’; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir. Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel”.

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 8 mil likes y la cuenta con más de 27 mil seguidores.

Cabe resaltar que la youtuber fue detenida el 29 de junio en un domicilio de la Colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, de donde fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Fue el 30 de junio, que un juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar para Yoseline por el delito contra Ainara.

