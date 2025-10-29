Vecinos llenan de heces a un ladrón para castigarlo por criminal: VIDEO

Estas imágenes han ganado popularidad en las horas recientes, esto al ser prueba del linchamiento de un hombre. Sin embargo, esto no ocurrió de manera tradicional con golpes o maltrato físico sobre el cuerpo, sino que la manera de humillar al ladrón fue llenándolo de excremento en repetidas ocasiones. Esto es lo que se reporta desde Brasil.

¿Por qué lincharon a este ladrón en Brasil?

Este tipo de acciones en contra de criminales es algo que se está reproduciendo en distintos lugares del mundo. Y es que esto habla de la inacción de parte de las instancias correspondientes para hacer justicia conforme a la ley. O ese es uno de los argumentos que más se escuchan de las personas que viven en estas poblaciones donde la delincuencia es algo bastante serio.

En este caso, esto se reporta como ocurrido en Brasil, donde estos ciudadanos de lo que se presume como zonas vulnerables o de pobreza, tuvieron que hacer justicia por su propia mano. Según algunos reportes, este ladrón habría incurrido en actos delictivos en repetidas ocasiones. Por ello, decidieron llenarlo de heces fecales.

En las imágenes, porque no hay un video de origen encontrado para la prensa internacional, el sujeto fue amarrado y ahí fue donde lo llenaron de popó. Con esto, se buscaría que deje de delinquir, sin embargo no hay información al respecto de lo ocurrido después de la reprimenda.

¿Es común que ocurran linchamientos contra algún ladrón?

Lejos de algún debate moral de lo que significa hacer justicia por propia mano, muchos de los pobladores de distintas zonas a lo largo del mundo hablan de la ineficacia de las autoridades. Ante eso, recurren al denominado linchamiento para ejercer un juicio sobre personas que presumiblemente son ladrones, violadores, etcétera.

En este caso, se recurre a reprenderlos con base en la humillación pública para que deje de recurrir a la delincuencia. Sin embargo, hay casos mucho más extremos donde matan a los ladrones o los dejan mal heridos.