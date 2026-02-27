Muere mujer de 25 años al salir disparada de un auto volcado, en el Estado de México
“El Diablo” Becerril reporta desde el municipio de San Pedro Totoltepec. Un hombre manejaba alcoholizado y provocó un accidente que terminó en tragedia.
Una mujer de 25 años perdió la vida en el boulevard Miguel Alemán, del municipio de San Pedro Totoltepec (Estado de México). Salió disparada de un auto que volcó, el cual estaba conduciendo su expareja bajo la influencia del alcohol. Mira el reporte de “El Diablo” Becerril.