Exatlón México | Batalla por Power Token | Rosique lanza advertencia y pone en juego la divisa por premios electrónicos
La mente se pone a prueba… y la divisa entra en juego dentro de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México.
Rosique encendió la competencia en Exatlón México al advertir que la mente puede limitar a los atletas si no la cuestionan. Además, anunció la llegada de la divisa, intercambiable por electrónicos, junto con dos Power Tokens para los hombres. Solo cinco competidores entraron en acción, elevando la intensidad en una jornada clave dentro de la temporada.