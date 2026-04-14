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Exatlón México | Programa Completo | Tensión en Rojos, dominio Azul y premios sorprendentes que encienden la contienda

Presión, premios y estrategias que lo cambian todo dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Exatlón México vivió un programa lleno de contrastes con tensión en El Equipo Rojo y confianza en los Azules. Rosique anunció la divisa, Power Tokens y un Duelo de los Enigmas con premios de hasta 20 mil pesos. Alexis destacó al ganar ventaja clave, mientras la estrategia y la mentalidad marcaron el rumbo de una jornada intensa.

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