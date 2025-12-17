Dos patrullas se destrozan al chocar en medio de una persecución; agentes están graves en el hospital

Los accidentes viales siempre tienen su grado de dramatismo y en ocasiones los percances dejan imágenes más que impactantes. Y precisamente este es uno de esos casos, donde la situación termina de manera abrumadora para los protagonistas y para todos aquellos que ya vieron la colisión. Tras el choque entre patrullas, algunos de los agentes terminaron graves en el hospital.

Los vecinos no escucharon nada, pero al amanecer ¡encontraron lo peor!

¿Cómo ocurrió el choque entre estas dos patrullas?

En ocasiones las pruebas en video no son del todo claras por ser cámaras de la calle las que graban el momento. Sin embargo, este gran impacto entre unidades de la policía se ve perfectamente en las imágenes. Según los reportes, este percance fue provocado por una persecución.

Los oficiales de la seguridad pública marchaban a toda velocidad, cuando en un cruce se encontraron y no pudieron detenerse. Ambas camionetas estaban alcanzando a sujetos en una motocicleta, que habían delinquido instantes antes. Sin embargo, desafortunadamente dicha situación terminó en una volcadura y varios agentes heridos.

El video grabó a estos oficiales policiacos chocando en Villa Dorrego, lo que dejó un saldo de cuatro elementos de seguridad en el hospital. El video finaliza con ambas patrullas de pie, pero con uno de los elementos que prácticamente salió volando de uno de los vehículos. Ante eso, las personas se preguntan qué pasó con los hombres que sufrieron el impacto.

🚓💥Choque frontal entre patrulleros durante una persecución



El impacto frontal dejó cuatro policías heridos, de los cuales dos permanecen en riesgo de vida, y la secuencia quedó registrada en video.https://t.co/yN61p5BRij pic.twitter.com/Lg1uRIoYM3 — RT en Español (@ActualidadRT) December 16, 2025

¿Cuál es el estado de salud de los oficiales que estaban en las patrullas?

Un impacto de ese tipo suele dejar consecuencias letales. Según el reporte de las autoridades de Argentina, la Policía Bonaerense indicó que dos de los oficiales involucrados en el accidente, terminaron en estado grave en el hospital. Los otros dos se reportaron como fuera de peligro, sin embargo el par de policías ya mencionados pendían de un hilo en su internamiento ante las complicaciones provocadas de aquel fatídico día.