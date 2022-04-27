VIDEO: El choque más insólito de México rompe TikTok.

Las cosas que pasan en las calles de nuestro querido México nunca nos dejan de sorprender, aunque en ocasiones solo las podemos ver por medio de las redes sociales.

Este es el caso de un video que se volvió viral por medio de la popular plataforma TikTok, donde quedó grabado uno de los choques más absurdos de la historia, y para sorpresa de todos o de nadie, fue en las calles de nuestro México mágico.

Con ustedes... ¡El vídeo del año! pic.twitter.com/TWuHl2G92L — El Locu (@El_LocuNocturno) April 23, 2022

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Todo sucedió en las calles de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, para ser un poco más exactos en el concurrido Boulevard de la calle 10.

El absurdo choque en las calles de nuestro México

En las imágenes que se ven en el video que fue difundido por medio del usuario de TikTok @merikiim, se puede ver el cruce de semáforos en donde se encuentra un hombre que batalla con una falla mecánica de su camioneta.

Todo parece indicar que solamente se calentó, pero todos los intentos por enfriar su motor fueron en vano, por lo que al final se terminó incendiando.

Mientras todo esto sucedía y todos prestaban atención a lo que le pasaba al hombre, el sorprendente choque tuvo lugar.

Lo que se puede ver en el video, es que los dos conductores estaban distraídos viendo al hombre con su carro descompuesto, cuando al momento de que uno de los autos intentaba dar la vuelta se estampó de frente con el otro conductor involucrado.

Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y las atenciones llegaron muy rápido, pues en uno de los autos involucrados había menores de edad.

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Al final, todo quedó en una anécdota, pero el usuario de redes sociales cargó el video con música que destacó el ingenio mexicano y causó muchas risas entre las personas que lo han visto hasta el momento.