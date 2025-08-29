Naomi Osaka brilla en el US Open con un Labubu valorado en dos meses de salario mínimo en México

La tenista Naomi Osaka no solo llegó a la cancha con su raqueta y su talento y con un invitado que dejó a todos con el ojo cuadrado, al portar un Labubu más que deslumbrante, el cual se estima está valorado en 495 dólares con más de 1,000 cristales, aplicados a mano, detalle que no pasó desapercibido en el US Open 2025, y llevó al coleccionismo de estos personajes a un nuevo nivel.

Un Labubo que cuesta más de dos meses de salario en México

La pieza, que es más que un Labubu, fue creado por la marca neoyorquina A-Morir, quien dio vida a una versión personalizada del llavero antropomorfo de Pop Mart. La tenista nombró a su compañero deslumbrante como “Billie Jean Bling”, en honor a la legendaria tenista Billie Jean King, dando muestra de homenaje y lujo en un solo accesorio.

De acuerdo con la casa joyera que dio vida al deslumbrante accesorio, el costo de la pieza ronda los 495 dólares, lo que de acuerdo con el cambio de divisa equivale alrededor de 17 mil 700 pesos, lo que sería aproximadamente a dos meses de salario mínimo, tomando en cuenta los últimos datos del Gobierno de México, que señala un salario mensual de 8,364 pesos en la mayor parte del país.

Más que un accesorio

De acuerdo con A-Morir cada trabajo realizado lleva un día completo de trabajo, no solo por el valor de cada cristal, sino por los extras y detalles que lo vuelven único, pues el pequeño “Billie Jean Bling”, cuenta con una mini raqueta de cristal azul real, a juego con la profesión de su portadora.

