¡La Granja VIP 2025 ya tiene fecha oficial de estreno!

Los reflectores de La Granja VIP, están a punto de encenderse bajo la conducción de Adal Ramones este próximo 12 de octubre, con un formato que promete revolucionar el entretenimiento en casa y cautivar a los televidentes con nuevas historias y retos propios de una granja.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

El nuevo reality llegará a las pantallas el próximo domingo 12 de octubre del año en curso, por la señal de Azteca UNO. Este nuevo formato tendrá una duración de 10 semanas y será transmitido 24/7.

¿Quién conducirá la Granja VIP?

Una de las mayores sorpresas de esta nueva entrega es la conducción de Adal Ramones como conductor y rostro de la primera temporada de La Granja VIP, quien reveló en entrevista con Javier Alatorre, que en un principio la idea no le emocionó. Cuando me dicen: “Es un reality de encierro que queremos que conduzcas”, dije: ‘¿Otro? ¿Otro reality de encierro?’. Pero al conocer el formato y adentrarse en el programa, se emocionó y aseguró que este formato es lo de ahora.

¿Cuál es el formato de la primera temporada de la Granja VP?

Este nuevo reality llevará a un grupo de celebridades mexicanas a vivir encerrados 24/7 dentro de un entorno rural, en donde deberían enfrentarse a un aislamiento que pondrá a prueba sus emociones y resistencia, además de enfrentarse a aspectos como:



Sobrevivir en un ambiente de poca o nula comodidad moderna

Convivir y realizar actividades junto con animales de granja.

Realizar actividades relacionadas con el entorno rural, como sembrar, cosechar y criar animales propios del lugar.

Competir en desafíos físicos que llevarán al límite sus emociones, resistencia y carácter.

El casting aún en secreto

Hasta el momento, el casting confirmado aún es un top secret, pues no se han revelado de manera oficial el nombre de las celebridades que participarán en esta primera temporada de La Granja VIP. Aunque en redes ya han comenzado a circular rumores que comienzan a incrementar las expectativas sobre el desarrollo del programa.

Lo que hay que destacar es que este nuevo reality, promete un programa fresco que reinventa el encierro de celebridades, bajo la conducción de un experto Adal Ramones y que brinda la promesa de polémicas debido a su transmisión 2477, aspectos que lo colocan dentro del foco mediático cómo uno de los fenómenos televisivos del 2025. Lo cierto es que, con el regreso de Adal Ramones, un formato probado en varios países y la promesa de polémicas 24/7, este reality podría convertirse en el fenómeno televisivo del 2025.