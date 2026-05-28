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En exclusiva, La Chicuela platica con Vicente Fernández Jr., quien revela que “El Charro de Huentitán” admiraba el talento de Ángela Aguilar

Vicente Fernández Jr. rompe el silencio sobre Ángela Aguilar y desata polémica

Vicente Fernández Jr. sorprendió al revelar que Vicente Fernández admiraba el talento de Ángela Aguilar. Durante una entrevista sobre el tributo dedicado a su padre, el cantante aseguró que “El Charro de Huentitán” confiaba en que la carrera de Ángela llegaría muy lejos, destacando que el talento artístico debe separarse de las cuestiones personales.

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