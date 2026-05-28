En exclusiva, La Chicuela platica con Vicente Fernández Jr., quien revela que “El Charro de Huentitán” admiraba el talento de Ángela Aguilar

Vicente Fernández Jr. sorprendió al revelar que Vicente Fernández admiraba el talento de Ángela Aguilar. Durante una entrevista sobre el tributo dedicado a su padre, el cantante aseguró que “El Charro de Huentitán” confiaba en que la carrera de Ángela llegaría muy lejos, destacando que el talento artístico debe separarse de las cuestiones personales.