¡Con golpes y semidesnudo! Así encontraron a un hombre rumbo a las pirámides de Teotihuacán

En la autopista que lleva a las pirámides de Teotihuacán, el cuerpo de un hombre fue encontrado, semidesnudo, golpeado y envuelto en bolsas negras. Tenía un tatuaje que decía “Lulú". Al parecer, la víctima tendría 25 años de edad y tenía un tatuaje en la cintura que decía “Lulú". Las autoridades ya realizan las averiguaciones y al momento no hay detenidos. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.