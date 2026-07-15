Alejandra Carvajal nos habla sobre la importancia de cuidar la próstata: señales, prevención y revisiones médicas

Alejandra Carvajal presentó un reportaje sobre la importancia del cuidado de la próstata y la detección temprana de enfermedades como el cáncer de próstata. Los especialistas recomiendan acudir a revisiones médicas periódicas a partir de los 40 años, ya que un diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia significativa en el tratamiento y ayudar a prevenir complicaciones que afecten la calidad de vida.

