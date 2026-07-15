“Estaré empachada": Flor compartió en MasterChef 24/7 cómo notó que estaba embarazada (VIDEO)
La cocinera recordó en MasterChef 24/7 cómo fue ese momento tan especial en su vida.
En un momento de sincera nostalgia en MasterChef 24/7, Flor compartió cómo descubrió que iba a ser mamá. Con gracia, recordó que al principio pensó: “Estaré empachada”, sin imaginar que en realidad tenía tres meses y medio de gestación. Aunque reconoció que fue un proceso físicamente complicado y lleno de retos, la cocinera conmovió a Ixdit al asegurar que, afortunadamente, al final todo salió de maravilla, trayendo una inmensa felicidad a su vida.