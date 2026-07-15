Jorge “El Dialo Becerril” reporta: Otro hombre pierde la vida en las mismas vías; autoridades ya investigan

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el hallazgo de un hombre sin vida en las vías del tren, en un sitio donde recientemente se registró otro caso similar. De acuerdo con el reporte, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba golpes. La zona fue acordonada mientras peritos iniciaron las diligencias, y familiares acudieron al lugar para identificar a la persona fallecida.

